نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اللقاء العربي الآسيوي لقادة بيوت الشباب بالقاهرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدات اليوم الجمعه ٢١ يونيه جلسات اللقاء العربي الآسيوي لقادة بيوت الشباب العربيه والاسيويه بالقاهره والتي تستمر يومين

بحضور استيفن كرمانا رئيس الاتحاد الدولي.

الاجتماع ياتي ضمن خطط الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب برئاسة التونسي المنصف بن ناصروالامين العام د اشرف عثمان .الاجتماع تنسيقي لتوحيد قوة العرب وجذب شركاء للوقوف وراء مرشح العرب للاتحاد الدولي.وايضا تنسيق الجهود في الانتخابات علي مقعد رئاسةالاتحاد الدولي..

في الجلسه الافتتاحية اعلن المنصف بن منصور عن ترحيبه بالضيوف والحضور وطرح وجهة نظر الاتحاد العربي بوجود اجندة عمل لتطوير خطط العمل بما يخدم الفرد والمجتمع وكشف استيراتيجية وطنيه عربيه لبيوت الشباب العربيه للمساعده في بناء الأنسان والكشف المبدعين وتقديم كل المساعده في استفادة المجتمع وتطويره وتوفير ما يساعد علي رفع الوعي والثقافه والفنون

المنصف بن منصور اكد علي ان تطوير حركة بيوت الشباب ضروره ملحة لتقوم بدورها لخدمة المجتمع والبلدان

قدم رئيس الاتحاد العربي الشكر إلى وزير الشباب الليبي فتح الله عبد اللطيف الزيني لجهوده في تقديم احتفاليه العيد الفضي للاتحاد العربي لبيوت الشباب ولرئيس مجلس ادارة جمعية بيوت الشباب الليبيه الشيباني عبد الله الشيباني الشريك الاهم للاتحاد العربي وجهوده الواضحه في تعظيم دور الاتحاد والجمعيات ليؤدي دوره..

وقدم الشكر للوزارة الشباب والرياضه بالقاهره لرعايتها للقاء وقرارها بتنظيم احتفاليه ختاميه لاجندة ٥٠عاما اتحاد عربي بيوت الشبا ب العربيه

يذكر ان د اشرف صبحي يحضر اليوم الثاني من اللقاء غدًاو يعقداجتماع مع رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الدولي والأمين العام للاتحاد