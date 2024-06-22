نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ونتيجة مباراة فرنسا ضد هولندا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مع نظيره هولندا سلبيًا في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

أحداث مباراة فرنسا وهولندا في كأس أمم أوروبا 2024

سدد جيرمي فريمبونج لاعب هولندا في الدقيقة 2، تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس مايك مينيان من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 4، سدد أنطوان جريزمان لاعب فرنسا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها حارس مرمى هولندا من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وأطلق ماركوس تورام لاعب فرنسا في الدقيقة 28، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وصوب أنطوان جريزمان لاعب فرنسا في الدقيقة 15 الكرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وأطلق كودي جاكبو لاعب هولندا في الدقيقة 16 تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس مايك مينيان من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وكاد أنطوان جريزمان أن يسجل الهدف الأول لصالح فرنسا في الدقيقة 65، بعد تسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها حارس مرمى هولندا.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح هولندا في الدقيقة 70، سجله تشافي سيمونز، وذلك لوجود تسلل على دينزل دومفريس المتداخل في اللعبة.

وحدث سجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين في الوقت المتبقي من عمر المباراة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.