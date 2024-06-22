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أحمد جودة - القاهرة - توفيت والدة أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه، سيليستي أرانتيس، الجمعة، عن عمر 101 عامًا في مدينة سانتوس البرازيلية

وفاة والدة بيليه عن عمر يناهز 101 عامًا

وأعربت مؤسسة بيليه، الذي كان قد رحل في ديسمبر (كانون الأول) 2022، عن أسفها لوفاة والدته، المعروفة باسم "سيليستينيا"، والتي وصفتها بأنه "أم نموذجية"، ولأنها علمت ابنها الراحل "القيم الإنسانية".



وأضافت عبر بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي: "سنكون ممتنين لها إلى الأبد".

وانضم نادي سانتوس، الذي تألق بيليه في صفوفه، للتعازي وأعلن فترة حداد رسمية تصل إلى 3 أيام على رحيل والدة "الجوهرة السوداء"، مع تنكيس علمه.

ونشر النادي "لقد كانت 101 عامًا من قصة حياة ملهمة لامرأة سوداء واجهت محنًا لا نهاية لها من أجل مصلحة عائلتها".

وعندما توفي بيليه عن عمر يناهز 82 عامًا، مر موكب الجنازة أمام منزل والدته كدليل على الاحترام، لأنها كانت أضعف من أن تتمكن من حضور الجنازة.