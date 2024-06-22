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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على تمسك إدارة الأبيض بموقفها المعلن خلال الأيام القليلة الماضية حتى أخر لحظة.

أحمد سالم: الزمالك موقفه واضح من خوض مباريات جديدة في الدوري.. وننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم



وقال سالم إن نادي الزمالك موقفه واضح بأنه لن يخوض أي مباريات جديدة، حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.



وأضاف: "الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، ونحن نرفض هذا النغمة بشكل تام، وأشار إلى ضرورة احترام النادي وجماهيره".



وتابع: "الزمالك فريق كبير ومطالبنا مشروعة، والأهلي ليس طرفًا في الأزمة، مطالبا بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي مثل جميع بلاد العالم".



وواصل:" التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يتواجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية".



وأتم حديثه قائلًا:" ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو مجلس الرابطة بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسؤول، ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلًا".