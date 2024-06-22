الرياضة

ثروت سويلم: لم أوفق في تصريحاتي السابقة عن الزمالك.. ومفيش حاجة اسمها ملعبش

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أحمد جودة - القاهرة -  


تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن تصريحاته السابقة حول نادي الزمالك، وعن المباريات المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ثروت سويلم: لم أوفق في تصريحاتي السابقة عن الزمالك.. ومفيش حاجة اسمها ملعبش


وقال تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "كنت في الحج ولا أعلم الأمور كانت ماشية ازاي قبل تصريحاتي عن الزمالك".


وتابع: "كل الاحترام والتقدير للزمالك وعامر حسين أخطر الفرق كلها بالمؤجلات منذ فبراير، كل الأندية المشاركة خارجيا تم تأجيل مبارياتها ".


وواصل: "تصريحاتي عن الزمالك خارج المنافسة؟ مش أنا اللي أحدد مين هينافس ومين لا".


واضاف: "لم أوفق في تصريحاتي السابقة عن الزمالك لإني كنت غير جاهز للحديث إعلاميا".


وأكمل: "جدول الدوري به مؤجلات نتيجة طلب حسام حسن تقديم موعد معسكر منتخب مصر".

وشدد ثروت سويلم: "مفيش حاجة اسمها فريق يقول أنا مش هلعب مباراة معينة".


واستطرد: "مش فاكر اللائحة في حالة الانسحاب لكن مفيش حاجة اسمها ملعبش وهيبقى في خصم نقاط".

واختتم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، حديثه قائلًا: "حسين لبيب شخصية محترمة وعلاقتي جيدة بمجلس الزمالك".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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