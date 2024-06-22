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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن تصريحاته السابقة حول نادي الزمالك، وعن المباريات المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ثروت سويلم: لم أوفق في تصريحاتي السابقة عن الزمالك.. ومفيش حاجة اسمها ملعبش



وقال تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "كنت في الحج ولا أعلم الأمور كانت ماشية ازاي قبل تصريحاتي عن الزمالك".



وتابع: "كل الاحترام والتقدير للزمالك وعامر حسين أخطر الفرق كلها بالمؤجلات منذ فبراير، كل الأندية المشاركة خارجيا تم تأجيل مبارياتها ".



وواصل: "تصريحاتي عن الزمالك خارج المنافسة؟ مش أنا اللي أحدد مين هينافس ومين لا".



واضاف: "لم أوفق في تصريحاتي السابقة عن الزمالك لإني كنت غير جاهز للحديث إعلاميا".



وأكمل: "جدول الدوري به مؤجلات نتيجة طلب حسام حسن تقديم موعد معسكر منتخب مصر".

وشدد ثروت سويلم: "مفيش حاجة اسمها فريق يقول أنا مش هلعب مباراة معينة".



واستطرد: "مش فاكر اللائحة في حالة الانسحاب لكن مفيش حاجة اسمها ملعبش وهيبقى في خصم نقاط".

واختتم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، حديثه قائلًا: "حسين لبيب شخصية محترمة وعلاقتي جيدة بمجلس الزمالك".

