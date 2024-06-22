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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام الدوري المصري، وكواليس اختيار طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

نائب رئيس لجنة الحكام يكشف كواليس اختيار طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك



وقال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "مستوي الحكام مثل مستوي الدوري المصري ونعترف أن هناك أخطاء ".



وتابع: "حتى الآن هناك طاقم تحكيم مصري مرشح لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقبلة".

وواصل: "إدارة القمة بطاقم تحكيم أجنبي لا يعني تراجع الحكم المصري، لجنة الحكام تريد طاقم تحكيم مصري للقمة واتحاد الكرة يريد حكم أجنبي".



وشدد: "نريد المصلحة العامة ولن ندخل في صراع بسبب الخلاف على هوية حكم القمة بين أجنبي ومصري".

وأكمل: "لم أشاهد المباريات الأخيرة ولا يمكن الحكم على أداء البنا والغندور مؤخرا".

واستطرد: "بيريرا رجل ديمقراطي ويعود لنا في اتخاذ القرارات وكنت مشغولا بالحج في الأيام الماضية".



واختتم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حديثه قائلًا: "بيريرا قيم البنا والغندور بشكل إيجابي، فوق 7 من 10، خلال مباراة الزمالك والمصري".

