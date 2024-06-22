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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس اهتمام الأندية بجوميز، وحقيقة رحيله عن تدريب الأبيض.

وكيل جوميز يكشف تفاصيل العروض الحالية.. وموقف المدرب من الرحيل عن الزمالك



وقال كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "جوزيه جوميز صنع إنجازات في السعودية وحقق الكونفدرالية مع الزمالك ومن الطبيعي اهتمام الأندية الأخرى به".



وتابع: "اهتمام الأندية بجوزيه جوميز لم ترتق حتى الآن للعروض الرسمية".



وواصل: "جوميز سعيد في الزمالك وأعلن ذلك في أكثر من مناسبة ولديه دافع للاستمرار مع الأبيض".



وأردف: "ضغط المباريات والمنافسة وخسارة النقاط في الدقائق الأخيرة سبب عصبية جوميز في المباريات الأخيرة".



واختتم كريم أبو سليمان وكيل جوزيه جوميز مدرب الزمالك، حديثه قائلًا: "جوميز يدرب فريق كبير ويبحث عن الفوز دائما".