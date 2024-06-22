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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره فريق سموحة بالاسبوع السابع عشر من من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش وسموحة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يسعي الفريقين بالفوز في هذه المباراة من أجل حصد ثلاث نقاط وتحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري العام المصري.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت على ملعب جهاز الرياضة.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

يحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.