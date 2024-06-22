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أحمد جودة - القاهرة -

علق ثروت سويلم عضو رابطة الأندية على الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك بسبب التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق.

"مجلس النواب عندهم".. ثروت سويلم يرد على شكوى الزمالك ضده

وقال ثروت سويلم في تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، "كل الاحترام لكل الأندية، كنت عائدًا من الحج، وكانت نيتي ألا أتحدث عن الدوري المصري ولا أعرف الأمور كيف كانت تسير وكنت أريد عمل مداخلة لكي أقول عن الذي رأيته في الحج وأشيد بالذي حدث هناك".

وتابع: "تفاجأت أنهم تحدثوا معي عن الزمالك ورابطة الأندية، وكل الاحترام والتقدير للزمالك وعامر حسين أخطر الفرق كلها بالمؤجلات منذ فبراير الماضي".

وأكمل: "عامر حسين لن يميز أحد الأندية الـ18، وهم في مستوى واحد، كل نادي مشارك في أي بطولة يتم تأجيل مباريات له".

وواصل: "قد يكون هناك تجاوز أو خطأ مني عندما قلت الزمالك لا ينافس على الدوري، وهذا عدم توفيق مني وكنت غير جاهز للحديث".

وأردف: "لست من أحدد من ينافس ومن لا ينافس في الدوري، وهذا ليس تقليلًا من نادي الزمالك، والنادي يستطيع تقديم شكوى ضدي في مجلس النواب باعتباري نائبًا فيه عن محافظة الشرقية".

وحول ما هو الموقف المتعلق برابطة الأندية في حالة عدم خوض الزمالك مباراة القمة؟، أوضح: "الجدول معلن للأندية من شهر فبراير الماضي، وكان معروف أن مباراة القمة ستقام في هذا الموعد".

واختتم: "نحن دولة محترمة وملتزمين بالجدول الموضوع، ولا يوجد شيء اسمه لن ألعب هذه المباراة".

