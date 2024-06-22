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أحمد جودة - القاهرة -

تغنى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بأداء نجولو كانتي الذي فعله في المباراة أمام هولندا، وكشف العديد من المعلومات.

ديشامب يتغنى بأداء نجولو كانتي أمام هولندا

وانتهت المواجهة التي جمعت بين منتخبا فرنسا وهولندا بالتعادل السلبي دون أهداف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من يورو 2024.

وصرح ديشامب عبر RMC الفرنسية قائلا: "الندم الوحيد في المباراة هي الكفاءة، كانت مباراة بحدة كبيرة، المنتخب الهولندي كان أكثر حذرا من المعتاد".

واعرب انهم مقارنة بالمنافس كان لديهم 36 ساعة أقل من هولندا من أجل الاستشفاء لهذه المباراة، وأنهم فعلوا كل ما بوسعهم من أجل التعافي بأكبر قدر ممكن.

واستكمل: "كيليان هو كيليان، لن نقارنه بأي لاعب آخر، برادلي باركولا لديه جودة وهذا سبب تواجده، يفعل أشياءً جيدة في التدريبات، وفي مباراة مثل هذه من الصعب إشراكه في النهاية لصنع الفارق، الفريق كان متوازنا وكنا قادرين على صناعة خطورة والدفاع بشكل جيد".

واختتم حديثه موضحا: "كانتي متألق، هذا مفيد جدا لنا، لدينا العديد من اللاعبين القادرين على بدء المباراة خاصة في الوسط، لكن كانتي لديه قدرة مثيرة جدا على إبراز نفسه".

