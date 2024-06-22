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أحمد جودة - القاهرة - أبدى رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا وجهة نظره اتجاه هدف لاعبه تشافي سيمونز وأوضح أنه صحيح وليس من موقف تسلل.

كومان: هدف تشافي سيمونز صحيح وليس تسلل

وانتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب هولندا ضد نظيره فرنسا بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وصرح المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "لقد دافعنا بشكل جيد، على الرغم من أنه في النهاية حصلوا على فرص أفضل".

وأعرب: "نقطة واحدة جيدة، لقد رأيت أن فرنسا وافقت عليها أيضا في النهاية، وفي الحقيقة هذه النتيجة كانت أقصى ما يمكن الحصول عليه".

وأوضح أنه إذا كان قام بالتغيير بشكل هجومي أكثر، فكان من الممكن أن يتخلى عن مساحة أكبر، معربا ان يكن جاهز لذلك.

واستكمل: "لدينا أربع نقاط من مباراتين ولعبنا ضد المرشحين الكبار، ثم يمكنك أن تقول باللغة الهولندية إن الأمر كان مملا ودفاعيا، وهذا مسموح به، لكن فرنسا لم تفعل شيئا حيال ذلك أيضا".



واختتم: "لا أعتقد أن دينزل قد أعاق رؤية حارس المرمى، وإذا كان هناك لاعب متسلل ولكن لا يعيق حارس المرمى فهو هدف".

