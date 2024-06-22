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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من خوض أي مباريات جديدة، حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

أحمد سالم: لن نخوض مباراة القمة مهما كانت الخسائر من أجل كرامة الزمالك.. والأبيض ليس خارج المنافسة



وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك فى تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "موقفنا واضح لن نخوض أي مباراة حتى تستكمل مباريات الدور الأول".



وتابع: "نحترم كل أجهزة الدولة وهناك خلاف على ترتيب وإدارة المنظومة الكروية بجانب التحكيم".



وواصل: "لدينا مطالب شرعية ونريد معرفة السر في تغيير ترتيب المباريات".

واضاف: "لم تصلنا إجابات منطقية حول تحفظنا على ترتيب المباريات أو التحكيم".

وشدد: "ننوي تقديم شكوى رسمية ضد ثروت سويلم بسبب الإساءة للزمالك".

وأكد: "الزمالك ليس خارج المنافسة ونرفض هذه النغمة، والأبيض فريق كبير ومطالبه شرعية والأهلي ليس طرفا في الأزمة".

واستطرد: "نريد جدول طبيعي مثل كل دوريات العالم والتفاوت الذي يحدث في المباريات غير موجود في أي دوري بالعالم".

واختتم أحمد سالم حديثه قائلًا: "لن نخوض مباراة القمة مهما كانت الخسائر من أجل كرامة نادي الزمالك، ونريد لعب المؤجلات أولا بترتيبها الطبيعي ونحتاج تفسير لعدم الترتيب".

