نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنبي والجونة بالدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة نظيره فريق الجونة بالاسبوع السابع عشر من من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة إنبي والجونة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يسعي الفريقين بالفوز في هذه المباراة من أجل حصد ثلاث نقاط وتحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري العام المصري.



وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت على ملعب ستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

