نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نظيره تركيا مساء اليوم السبت 22-6-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل المنتخب البرتغالي وصافة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر منتخب تركيا الترتيب بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة البرتغال ضد تركيا في كأس أمم أوروبا 2024

تبدأ أحداث مباراة البرتغال ضد تركيا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد تركيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

