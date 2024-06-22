نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كريستيانو رونالدو في معرفة القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ويحتضن ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي البرتغال وتركيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة البرتغال ضد تركيا في كأس أمم أوروبا 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال ضد تركيا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة البرتغال ضد تركيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

التردد: 12604.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

