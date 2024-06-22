نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم مع نظيره رومانيا مساء اليوم السبت 22 يونيو 2024 على ملعب "راين أنرجي"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة بلجيكا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة بلجيكا ضد رومانيا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة رومانيا في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: كاستاني، فوت فايس، زينو ديباست، يانيك كاراسكو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، أمادو أونانا، أوريل مانجالا.

خط الهجوم: روميرو لوكاكو، لياندرو تروسارد، جيريمي دوكو.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة بلجيكا ضد رومانيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

