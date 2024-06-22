نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرصد لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ورومانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتقام أحداث مباراة بلجيكا ضد رومانيا، اليوم السبت، الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري، على ستاد راين انرجي، ضمن منافسات المسابقة القارية.

موعد مباراة بلجيكا ورومانيا في كأس أمم أوروبا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ورومانيا في كأس أمم أوروبا

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1ماكس بتعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

تردد قناة بي إن سبورتس ماكس 1

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

التردد الخاص بالقناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

