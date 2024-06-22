موعد مباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة رومانيا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويرصد لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، موعد مباراة بلجيكا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة لأحداث اللقاء.

موعد مباراة بلجيكا ورومانيا في كأس أمم أوروبا

تقام أحداث مباراة بلجيكا ورومانيا، مساء اليوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري، على راين انرجي، في إطار منافسات يورو 2024.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024

يمكنكم متابعة أحداث مباراة بلجيكا ضد رومانيا، عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بتعليق حفيظ دراجي.

