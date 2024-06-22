نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يعلن تلقيه عروضا لاستضافة السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازال مستقبل بطولة السوبر الأفريقي مجهول الهوية حتى الان، وذلك بعد وجود عدة عروض من أجل استضافة البطولة القارية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن عن تلقيه عروضًا من الشرق الأوسط لاستضافة كأس السوبر الإفريقي 2024، والذي سيجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.



وكان الأهلي قد حصد لقبه بعد فوز ثمين على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (1-0)، بينما حصد الزمالك لقبه في سيناريو مثير بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بنتيجة (1-0) في مباراة الإياب، عقب انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي (2-1).

المملكة العربية السعودية أم قطر ؟

و حسبما ذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة عن وجود رغبة من السعودية وقطر في استضافة مباراة السوبر الإفريقي، مما يعكس الاهتمام بهذا الحدث الرياضي الكبير في قارة إفريقيا.