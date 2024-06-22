نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سرقة سبائك ذهبية بملايين من منزل مدرب منتخب مصر (القصة الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي المصري، نبأ محزن وذلك بعد حادثة سرقة كبيرة لمنزله أثناء إجازة عيد الاضحى المبارك.

وتعرض منزله بمنطقة الشيخ زايد لسرقة سبائك ذهبية برصيد 26 سبيكة تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه مستغلا غياب الأسرة عن المنزل بداعي السفر خلال الإجازة



و تقدم "طاهر" ببلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، أفاد فيه بتعرض فيلته بالشيخ زايد للسرقة.

النيابة تأمر باستعجال التحريات

وعقب البلاغ أمرت نيابة الشيخ زايد في افراغ الكاميرات بعد الواقعة إضافة لإفراغ الكاميرات في الاماكن المجاورة من أجل معرفة هوية السارق.

كما أمرت باستدعاء الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأولمبي لسماع أقواله في بلاغه بسرقة فيلاه بالشيخ زايد، وكلفت نيابة الشيخ زايد، باستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لكشف ملابساتها.