نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 مليون يورو تقرب برشلونة من حسم أبرز صفقاته الصيفية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعمل الفريق الكتالوني جاهدًا على تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقالت شبكة "ESPN" أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يسعي للتعاقد مع نيكو ويليامز في الميركاتو الصيفي، حيث يري بأنه سيكون طوق النجاة للفريق الكتالوني في الموسم القادم.

وأضافت الشبكة أن الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع أتلتيك بيلباو يبلغ 50 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن مهمة برشلونة في الحصول على خدمات ويليامز في الميركاتو الصيفي لن تكن سهلة في ظل دخول عدة أندية كبرى على الخط للتعاقد مع نجم المنتخب الإسباني.