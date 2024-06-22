نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة جديدة على طاولة برشلونة بأمر هانز فليك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد، طالب بالتعاقد مع لاعب وسط شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب فليك إدارة برشلونة بالعمل على التعاقد أنجيلو ستيلر لاعب وسط شتوتجارت في الدوري الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسبانية فإن أنجيلو ستيلر يتناسب مع خطط فليك وقد يكون خيارًا منخفض التكلفة لبرشلونة مقارنةً بالخيارات الأخرى المتاحة في السوق.

‏وأضافت الشبكة الإسبانية أن فليك يعرف ستيلر جيدًا وهو من أعطاه الفرصة لأول مع بايرن ميونخ في 2020.