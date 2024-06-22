نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة جورجيا والتشيك في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة جورجيا والتشيك في بطولة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.



يدخل منتخب جورجيا المباراة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز في الجولة الثانية ويكون الفوز الأول له في بطولة اليورو 2024 من أجل أن يكون هناك امل في التأهل للدور المقبل في هذه المجموعة الصعبة.



بينما يدخل منتخب التشيك المباراة بعد تقديم بداية سيئة في البطولة بعد الخسارة في الجولة الأولى.

تعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة لكلا المنتخبين من أجل تحسين وضعهما في المجموعة، حيث يسعى كلا منهما لتحقيق الفوز الأول له في البطولة.



موعد مباراة جورجيا والتشيك في يورو 2024



من المقرر أن تقام مباراة جورجيا والتشيك يوم السبت 22 يونيو 2024 على فولكسبارك في ألمانيا وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة يورو 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max.



القنوات المفتوحة لمباراة جورجيا والتشيك



في يورو 2024

- قناةRTL CERMANY قمر استرا

- قناة ZDF من خلال قمر استرا 19

- قناة «IRIB TV» قمر أنتيلسات

- قناة Ictimai tv hd قمر اذربيجان.

- قناة TRT القمر التركي

- قناة IRIB TV قمر أنتيلسات

