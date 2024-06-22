نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إحالة إمام عاشور إلى التحقيق في الأهلي؟ إليك الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصدر أزمة إمام عاشور، نجم فريق النادي الأهلي الأخيرة، الحديث بعد الجدل للذي إثارته تلك الحادثة، بعد شجار عنيف داخل أحد المولات التجارية في مدينة الشيخ زايد.

وظهر نجم الأهلي رفقة العديد من أصدقائه وأقاربه، وهو في شجار مع أحد أفراد الأمن، بعد تعرض زوجته لمضايقات.

- تطورات أزمة إمام عاشور

وتداولت بعض منصات السوشيال ميديا، أنباء عن تحويل اللاعب للتحقيق بسبب تلك الواقعة من جانب مسؤولي النادي الأهلي.

وأكد الإذاعي عثمان أباظة تصريحات خاصة لخالد بيبو، مدير الكرة داخل الأهلي:" لم تعقد أي جلسات مع إمام عاشور بسبب الأحداث الأخيرة".

وتابع:" أنا بشخصي والنادي الأهلى متضامنين مع اللاعب وسنقف بجانبه بقوة في أي موقف".

وأختتم:" إزاي أحول لاعب للتحقيق علشان بيدافع عن أسرته وزوجته".

