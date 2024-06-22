نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعليق حاسم من الأهلي على انسحاب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه النهائي من خوض مباراته القادمة أمام نادي الزمالك في ديربي الكرة المصرية، ضمن جولات دوري نايل 2023-2024، والتي من المقرر أن تنطلق مساء الثلاثاء القادم.

ورفض نادي الزمالك خوض أي مباراة عقب الانتهاء من مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، والتي أنتهت بفوز القلعة البيضاء بثنائية نظيفة.

- موقف الأهلي من مباراة القمة

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عن عدم خوض أي مباراة بعد نهاية لقاء فاركو، لحين انتهاء جميع المنافسين من خوض المباريات المؤجلة.

وأكد الإذاعي عثمان أباظة تصريحات خاصة لخالد بيبو:" الأهلى ليس طرفًا في أزمة مباراة الزمالك".

وأختتم: "سنتجه يوم المباراة إلى استاد القاهره في الموعد وجدول التدريبات لا تغيير فيه".

وحقق الفارس الأحمر فوزا صعبا أمام نظيره الداخلية مساء أمس، بهدفين مقابل هدف واحد.

