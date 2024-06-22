غياب نجوم البرازيل في الدوري السعودي عن كوبا أمريكا 2024، ما القصة؟

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أحمد جودة - القاهرة - يغيب نجوم منتخب البرازيل المحترفين في الدوري السعودي، عن بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتساءل الجماهير وعشاق كرة القدم، عن سبب غياب نجوم الدوري السعودي أصحاب جنسية البرازيل عن كوبا أمريكا.

سبب غياب نجوم البرازيل في الدوري السعودي عن كوبا أمريكا

يغيب الثنائي البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال وأندرسون تاليسكا مهاجم النصر عن التواجد في صفوف منتخبهم الوطني في كوبا أمريكا 2024، بسبب الإصابة.

أما عن نجم الهلال السعودي البرازيلي نيمار دا سيلفيا، فيغيب عن الكوبا بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ أكتوبر الماضي، وهي قطع في الرباط الصليبي الأمامي.

بجانب الرؤية الفنية للمدرب دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، والذي قرر استبعاء نجوم الدوري السعودي من البطولة القارية.

نظام بطولة كوبا أمريكا 2024



يشارك في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ثم يلتقي متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف المجموعة الثانية ومتصدرها على الترتيب في أول مسار، ثم المسار الثاني بين متصدر ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة.

ويلتقي الفائزان من أول مسار في أول مباراة لنصف النهائي، ثم الفائزين من ثاني مسار في ثاني مباراة لنصف النهائي، ويلعب الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية التي تقام يوم 15 يوليو 2024.

وقبل النهائي، سيتلقى الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 14 يوليو 2024.

