نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة الزي أمام الداخلية.. طلب خاص من الأهلي لرابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طلب عاجل إلى رابطة الأندية المصرية، بسبب أزمة الزي خلال مباراة الداخلية الماضية، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الداخلية في الدوري المصري

ونجح فريق الأهلي لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الداخلية، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ستاد السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

طلب من النادي الأهلي لرابطة الأندية

ونشر الإذاعي عثمان أباظة، تصريحات خاصة لخالد بيبو، حيث قال خلالها: "أتمنى من المسئولين عن تنظيم الدوري المصري، أن يراعوا أن يكون الزي الاساسي الأول لأي نادي من لون واحد، وليس لونين لذات التيشيرت".

وتابع:" لأنه على سبيل المثال، ألوان تيشرت الداخلية الأحمر والأسود يحرمني من ارتداء اللون الأحمر والأسود، ولذلك في حال عدم وجود قميص يحمل لون ثالث ستحدث أزمة قبل المباراة".

