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أحمد جودة - القاهرة - دخل القادسية في سباق مع الأندية السعودية لضم المدافع الإسباني ناتشو، للاستفادة من خدمات اللاعب ليضيف العديد من خبراته للفريق.

وأصبح ناتشو لاعبا حرا بعدما تم انتهاء تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم، وبذلك يمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

القادسية يدخل في صراع الأندية لضم ناتشو

ودخل فريق القادسية في صراع التفاوض بشكل رسمي مع ناتشو لضمه بداية من الموسم المقبل، خاصة ان الفريق يملك مشروعا طموحا ويرغب في المنافسة على الألقاب.

وجاء قرار القادسية في ضم ناتشو بعدما كثف اتحاد جدة مفاوضاته في كسب خدمات المدافع الإسباني خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت منصة "ريليفو" الإسبانية، أن فيرناندو هييرو المدير الرياضي الجديد للنصر يكثف اتصالاته مع ناتشو لإقناعه بالانتقال إلى النادي السعودي.

