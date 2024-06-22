الرياضة

بعد أزمة الزي أمام الداخلية.. طلب خاص من الأهلي لرابطة الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - قامت إدارة الأهلي بتوجيه طلب عاجل إلى رابطة الأندية المصرية بسبب أزمة الزي خلال مباراة الداخلية الماضية وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري. 

وقام الإذاعي عثمان أباظة بنشر تصريحات خاصة لخالد بيبو التي قال فيها: “أتمنى من المسئولين عن تنظيم الدوري المصري ان يراعوا ان يكون الزي الاساسي الأول لأي نادي من لون واحد وليس لونين في نفس التيشيرت". 

وأضاف:" مثلا الوان تيشرت الداخليه الاحمر والاسود يحرمني من ارتداء اللون الاحمر والاسود 
واختتم بيبو تصريحاته قائلًا:"مثلا لو لم يتواجد لدي لون ثالث ستحدث أزمة قبل المباراة".

يذكر أن الأهلي حقيق فوزًا ثمينا على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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