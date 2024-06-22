نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ناري.. 22 لاعبًا في صدام تركيا والبرتغال في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت مباراة تجمع بين المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، ضد نظيره منتخب تركيا، في الجولة الثانية من مرحلة مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، على ملعب سيجنال ايدونا بارك.

وتنطلق صافرة حكم المباراة بين المنتخبين البرتغال وتركيا في يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد تركيا في يورو 2024

وتذاع مباراة منتخب تركيا ضد البرتغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة أمم أوروبا في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة البرتغال وتركيا على قناة bein sports HD 2، بتعليق علي سعيد الكعبي.



تشكيل البرتغال المتوقع:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش - بيبي - روبن دياز - دالوت.

خط الوسط: برونو فرنانديز - برناردو سيلفا - فيتينيا - جواو كانسيلو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - رافايل لياو.



تشكيل تركيا المتوقع:

حراسة المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: فيردي كادويجلو - ميرت مولدر - عبد الكريم بارداكسي - صامت أكادين.

خط الوسط الدفاعي: هاكان تشالهان أوجلو - أوركن كوكو - كينان يلدز.

خط الهجوم: باريس يلماز - أردا جولر - كان أيهان.

