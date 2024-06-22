نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اهتمام ليفربول.. هل يرحل أردا جولر عن ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع الجوهرة التركية الشابة أردا جولر، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الذي لم ينال الفرصة الكافية للعب من بطل أوروبا.

هز أردا جولر شباك جورجيا خلال انتصار بلاده (3-1)، في بطولة يورو 2024، وأصبح النجم الشاب خامس أصغر لاعب يسجل هدفًا بصفة عامة في بطولة أوروبا.

ليفربول يبحث إمكانية التعاقد مع جولر

وذكرت "ماركا" الإسبانية، أن هناك أندية استفسرت عن إمكانية ضم جولر، مثل ريال سوسيداد الإسباني وليفربول الإنجليزي وغيرهما.

وأصبح آرني سلوت، مدرب ليفربول، حريص على تعاقد ليفربول مع لاعب ريال مدريد، نظرًا لوضعه في النادي الإسباني، فإنهم متفائلون في حسم الصفقة.

موقف ريال مدريد من رحيل جولر

أكدت ماركا أن جولر مستمر مع الميرنجي، كما أن النادي وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني، لا يبحثون عن أي مخرج، بالرغم من صعوبة المنافسة الموسم المقبل في التشكيلة الأساسية.

وأضافت الصحيفة أن النادي واللاعب يريدان مواصلة النمو معًا في هذا المشروع، خاصة مع موهبة مثل أردا.

فيما أكدت أن النادي واثق بأن جولر سيكون لاعب مختلف ولا يمكن أن يضيع بسبب قرار سيئ في إعارة لفريق ثالث، ويذكر أن جولر أنضم إلى ريال مدريد من نادي فنربخشة التركي.

جولر يكسر رقم رونالدو في أمم أوروبا 2004

وتفوق أردا جولر على كرستيانو رونالدو بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في بطولة أوروبا منذ كريستيانو رونالدو في عام 2004.

سجل جولر في يورو 2024 بعمر الـ19 عامًا و114 يومًا، بينما رونالدو سجل بعمر الـ19 عامًا و128 يومًا في يورو 2004.

