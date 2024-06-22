نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تجاهلونا".. سوتشي الروسي يهاجم الأهلي بسبب صفقة يحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء عديدة في الفترة الأخيرة، عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات لضم يحيى عطية الله، نجم منتخب المغرب ونادي سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء ذلك عقب إصابة النجم الدولي التونسي، علي معلول، بوتر إكيليس وغيابه عن القلعة الحمراء، لعدة أشهر قادمة.

- سوتشي يهاجم الأهلي

ولم تنجح تلك المفاوضات بين الطرفين، حيث اقترب اللاعب من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الروسي، الدرجة الأولى على سبيل الإعارة.

وتحدث أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي عن مفاوضات الأهلي:" قمت بالعديد من المحاولات للتواصل مع مسؤولي الأهلي بالقاهرة ولكن دون أي جدوى".

وتابع:" رأيت تجاهل غير مسبوق حيث لم يقم أي مسؤول بالرد على اتصالاتي الهاتفية، ولم أواجه مثل ذلك من قبل".

وأختتم:" الصحف المصرية والوكلاء جعلوني أعتقد أنهم مهتمون حقًا باللاعب".

