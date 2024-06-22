الرياضة

مباريات اليوم السبت 22-06-2024 في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 22-06-2024 في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد عشاق الكرة الأوروبية عن موعد مباريات اليوم السبت الموافق 22-06-2024 في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو" والقنوات الناقلة لها.


موعد مباريات اليوم


جورجيا ضد التشيك 4:00.
تركيا ضد البرتغال 7:00.
بلجيكا ضد رومانيا 10:00.


القنوات الناقلة لمباريات يورو


تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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