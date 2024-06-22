نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 22-06-2024 في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد عشاق الكرة الأوروبية عن موعد مباريات اليوم السبت الموافق 22-06-2024 في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو" والقنوات الناقلة لها.
موعد مباريات اليوم
جورجيا ضد التشيك 4:00.
تركيا ضد البرتغال 7:00.
بلجيكا ضد رومانيا 10:00.
القنوات الناقلة لمباريات يورو
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.