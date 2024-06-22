نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وجود سحر في جبل عرفات: الكشف الحقائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع انتهاء مناسك الحج لهذا العام 1445 هـ، تم تداول صور وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عمليات تنظيف جبل عرفات وزعم بعض الأفراد العثور على آثار سحر.

هذا التصريح أثار صدمة كبيرة بين المسلمين، دفعهم للبحث والتحقق من صحة هذه الادعاءات.

الرد الرسمي من الأزهر الشريف

أكد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأخبار المتداولة حول وجود سحر في جبل عرفات غير صحيحة ومضللة.

حث الناس على عدم الانصياع للشائعات والتأكد من مصدر المعلومات قبل نشرها.

وأوضح أن كل المخلفات التي تخرج من المشاعر المقدسة تكون بسيطة كأنقاض الطعام أو الزجاجات الفارغة.

تفاصيل التحقيق في السعودية

أجرت السلطات السعودية عدة بحوث للتأكد من صحة الادعاءات حول وجود سحر في جبل عرفات.

تبين أن الصور والفيديوهات المتداولة تعود إلى عام 2018، حيث تم العثور على أعمال سحر قديمة دفنها أصحابها بطرق غير مشروعة.

وأفادت صحيفة "عكاظ" أن فرقة الكشافة السعودية تمكنت من ضبط هذه الأعمال وتسليمها للجهات المختصة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة.