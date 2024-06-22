الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرتغال مع نظيره المنتخب التركي اليوم السبت الموافق 22 يونيو الحالي بستاد سيجنال ايدونا بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا.


موعد مباراة البرتغال وتركيا


وتنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال وتركيا مساء السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.


تشكيل تركيا المتوقع أمام البرتغال


حراسة المرمى: جونوك
خط الدفاع: مولدر، اكايدن، بارداسكي، كاديوجلو.
خط الوسط: كان، كالهانجولو، اردا جولر.
خط الهجوم: كوكسو، يلدز، يلماز.


القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا


تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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