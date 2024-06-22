نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرتغال مع نظيره المنتخب التركي اليوم السبت الموافق 22 يونيو الحالي بستاد سيجنال ايدونا بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا.



موعد مباراة البرتغال وتركيا



وتنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال وتركيا مساء السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.



تشكيل تركيا المتوقع أمام البرتغال



حراسة المرمى: جونوك

خط الدفاع: مولدر، اكايدن، بارداسكي، كاديوجلو.

خط الوسط: كان، كالهانجولو، اردا جولر.

خط الهجوم: كوكسو، يلدز، يلماز.



القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا



تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

