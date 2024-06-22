نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرتغال مع نظيره المنتخب التركي اليوم السبت الموافق 22 يونيو الحالي بستاد سيجنال ايدونا بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا.
موعد مباراة البرتغال وتركيا
وتنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال وتركيا مساء السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل تركيا المتوقع أمام البرتغال
حراسة المرمى: جونوك
خط الدفاع: مولدر، اكايدن، بارداسكي، كاديوجلو.
خط الوسط: كان، كالهانجولو، اردا جولر.
خط الهجوم: كوكسو، يلدز، يلماز.
القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.