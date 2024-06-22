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أحمد جودة - القاهرة - قرر فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعادة جهود ثلاثي الفريق الغائب، "محمد الشناوى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم"، فى مباراة القمة ضد نظيره الزمالك في المواجهة المقبلة بالدوري.

وشهدت مبارة الأهلي ضد نظيره الداخلية غياب الثلاثى، في المواجهة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وجاء غيابهم رغبة من كولر فى حصولهم على راحة بسبب توالى المباريات المحلية.

كولر يستعيد ثلاثي الأهلي في مباراة القمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى كولر لتقديم أداء مميز أمام الزمالك وتصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية، لضمان الوصول لمركز هام واستعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

