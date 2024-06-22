نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلجيكا المتوقع أمام رومانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المنتخب البلجيكي استعداداته لمواجهة نظيره الروماني وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة اليورو 2024.



وكان منتخب بلجيكا قد سقط في الهزيمة أمام سلوفاكيا بهدف دون رد، لتكون الجولة الأولى مخيبة للامال بالنسبة لرفاق كيفين دي بروين، لتكون هذه المباراة مفتاحا لمصالحة الجماهير البلجيكية.



بينما على الجانب الاخر قد استطاع منتخب رومانيا الفوز بثلاثية نظيفة في مرمى أوكرانيا سجلها كل من نيكولاي ستانسيو ورازفان مارين ودينيس دراجوس.



موعد مباراة منتخب بلجيكا أمام رومانيا



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع في مواجهة رومانيا



* حراسة المرمى: كاستيلس

* خط الدفاع: يانيك كاراسكو- زينو ديباست- فوت فايس- تيموقي كاستانيي.

* خط الوسط: أمادو أونانا- أوريل مانجالا- لياندرو تروسارد- كيفين دي بروين- جيريمي دوكو.

* خط الهجوم: روميلو لوكاكو.



القنوات الناقلة لمباراة منتخب بلجيكا أمام رومانيا



تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس وأسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق الجائزة حفيظ دراجي.

تردد قناة بي إن سبورتس ماكس 1

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

التردد الخاص بالقناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

