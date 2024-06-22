نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل التشيك الرسمي ضد جورجيا في أمم أوروبا اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل منتخب التشيك الرسمي مع نظيره منتخب جورجيا في منافسات كأس أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

ويلتقى منتخب التشيك مع نظيره منتخب جورجيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" اليوم السبت والموافق الثاني والعشرين من يونيو.

ويحتضن ملعب فولكسبارك، أحداث المباراة المرتقبة والتي تجمع بين منتخب التشيك أمام نظيره منتخب جورجيا مساء اليوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين التشيك وجورجيا عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل التشيك ضد جورجيا في أمم أوروبا

حراسة المرمى: ستانيك.

الدفاع: هوليس، هراناك، كريبتشي.

الوسط: كوفال، سوستشيك، بروفود، يوراسيك.

الهجوم: سيرني، هلوتشيك، شيك.

