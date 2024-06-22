نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل جورجيا الرسمي ضد التشيك في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ويلي سانيول، مدرب منتخب جورجيا عن تشكيلة فريقه الرسمية لملاقاة نظيره منتخب التشيك في مشوار أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

ويلتقي منتخب جورجيا بقيادة نجمه كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي، مع نظيره منتخب التشيك في إطار منافسات المجموعة السادسة لبطولة دوري الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويتنافس كل من منتخب جورجيا مع نظيره منتخب التشيك في مباراة اليوم على الصعود للأدوار المؤهلة في المجموعة.

وكان منتخب التشيك خسر أمام نظيره منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولي، بينما خسر جورجيا 3-1 على يد منتخب تركيا.

موعد مباراة جورجيا والتشيك

وتنطلق أحداث مباراة جورجيا أمام التشيك في مشوار أمم أوروبا عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.





تشكيلة جورجيا ضد التشيك الرسمي

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

الدفاع: دافالي، كاشيا، كاكابادزه، كفيركفيليا.

الوسط: كوخراشفيلي، ميكفابيشفيلي، تسيتايشفيلي.

الهجوم: كفاراتسخيليا، ميكوتادزه، دافيتشفيلي.

