نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بلجيكا ورومانيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة نظيره الروماني وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة اليورو 2024.



وكان منتخب بلجيكا قد سقط في الهزيمة أمام سلوفاكيا بهدف دون رد، لتكون الجولة الأولى مخيبة للامال بالنسبة لرفاق كيفين دي بروين.



بينما على الجانب الاخر قد استطاع منتخب رومانيا الفوز بثلاثية نظيفة في مرمى أوكرانيا سجلها كل من نيكولاي ستانسيو ورازفان مارين ودينيس دراجوس.



موعد مباراة منتخب بلجيكا أمام رومانيا



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة منتخب بلجيكا أمام رومانيا



تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس وأسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق الجائزة حفيظ دراجي.

