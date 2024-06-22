نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يلمح بشأن مصير إقامة قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد قرار النادي الأبيض بعدم لعب المباريات المقبلة من بطولة الدوري المصري.

شوبير: القمة في موعدها

يتمسك مسؤولو الزمالك، بعد خوض أي مباراة في بطولة الدوري المصري دون استكمال لقاءات الدور الأول بالكامل.

وكتب شوبير عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “اجتماع ثم اجتماع ثم بيان وفي النهايه المباراة في موعدها والسلام”.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل.