عاجل.. موسيماني يكشف عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن أبها السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي السابق لنادي أبها، عن وجهته بعد الرحيل عن الفريق السعودي بنهاية الموسم الكروي 2023-2024.

موسيماني يكشف عن وجهته المقبلة

وتحدث موسيماني عن إمكانية العودة إلى بلاده للتدريب في حواره مع شبكة "iDiski Times"، قائلًا: "ماذا يجب علي أن أثبت بعد كل ما حققته؟ لقد فزت ببطولة الدوري هنا 5 مرات متتالية، ليس هناك ما أفعله في مثل هذا العمر".

وأضاف: "لطالما كنت طموحًا، أرغب في التقدم للخطوة التالية في مسيرتي، لذلك أردت خوض تجربة التدريب في شمال إفريقيا ثم الخليج في السعودية والإمارات. ربما أعود إلى المملكة مرة أخرى وربما قطر".

وتابع: "إذا كان لدي خيار، سأعود إلى السعودية مرة أخرى. هناك دوري قوي وكل الإمكانات متاحة لك. تواجه لاعبين مثل ساديو ماني ويانيك كاراسكو وهناك العديد من اللاعبين الكبار وأفضل المدربين موجودين هناك".

واستمر في تصريحاته: "لديهم أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا، سيكو فوفانا، وكل اللاعبين المميزين هناك في السعودية. نتحدث عن كاليدو كوليبالي، وفاشون ساكالا من زامبيا. يا له من لاعب! لأكون صادقًا، هذا هو الدوري الذي أريد أن أكون فيه، فهو المكان الذي سيستضيف كأس العالم 2034".

واختتم موسيماني قائلًا: "لقد قرأت أن كيفن دي بروين قال إنه إذا كانت هناك فرصة للذهاب إلى السعودية، فسوف يذهب. هذا هو المكان الذي أريد البقاء فيه، حيث أريد أن أكون".