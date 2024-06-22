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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 بث مباشر دون تقطيع، ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية، موعد مباراة البرتغال وتركيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقامة حاليًا في ألمانيا.



وتستعرض بوابة “دوت الخليج” خلال السطور التالية، موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة، وأيضًا التشكيل المتوقع لتلك القمة المرتقبة.



البرتغال وتركيا في يورو 2024

وحقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا أمام التشيك، مساء الثلاثاء الماضي، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

رونالدو نجم منتخب البرتغال

بينما حقق منتخب تركيا الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا الثلاثاء الماضي أيضًا، أمام نظيره جورجيا بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي أقيمت على أرضية ستاد «سيجنال ايدونا بارك».



ترتيب المجموعة السادسة في يورو 2024 قبل مباراة البرتغال وتركيا

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي

1- منتخب تركيا 3 نقاط.

2- منتخب البرتغال 3 نقاط.

3- منتخب التشيك 0 نقاط.

4- منتخب جورجيا 0 نقاط.

التشكيل المتوقع لقمة البرتغال وتركيا في يورو 2024

تشكيل البرتغال المتوقع

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش - بيبي - روبن دياز - دالوت.

خط الوسط: برونو فرنانديز - برناردو سيلفا - فيتينيا - جواو كانسيلو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - رافايل لياو.



تشكيل تركيا المتوقع

حراسة المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: فيردي كادويجلو - ميرت مولدر - عبد الكريم بارداكسي - صامت أكادين.

خط الوسط الدفاعي: هاكان تشالهان أوجلو - أوركن كوكو - كينان يلدز.

خط الهجوم: باريس يلماز - أردا جولر - كان أيهان.

موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مساء اليوم السبت، الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، ليكون هو موعد مباراة البرتغال وتركيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، والمقامة حاليًا في ألمانيا.

وتنطلق مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «سيجنال ايدونا بارك»



القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات يورو 2024، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي سعيد الكعبي.