نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ميلان من رحيل ثيو هيرنانديز في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف نادي ميلان الإيطالي، من رحيل ظهيره الفرنسي ثيو هيرنانديز خلال فترة زمنية الصيفية المقبلة.

وقال بايوتشيني صحفي "سكاي سبورتس" أن ثيو هيرنانديز لم يطلب الإنتقال من ميلان، رغبة الروسونيري هي المحافظة عليه وعدم بيعه في الميركاتو الصيفي.

وأضاف:"هناك عدد من الأندية التي ترغب في ضم ثيو مثل بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي".

وتابع:"علينا أن نرى عدد الأندية التي ستضع المطلوب من ميلان والراتب المطلوب من ثيو هيرنانديز ".

وأتم تصريحات قائلًا:"ميلان لن يترك هيرنانديز بسهولة إذا قرر اللاعب الرحيل خلال فترة زمنية الصيفية المقبلة".

