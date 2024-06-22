هل يخون الريال؟.. ليني يورو يرد على عرض باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - حسم ليني يورو مدافع ليل الفرنسي، موقفه من عرض باريس سان جيرمان المقدم للتعاقد معه، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ليني يورو يرفض عرض باريس سان جيرمان

يعد ليني يورو، هدفًا رئيسيًا في حسابات ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد هذا الصيف.

وقال خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض رسمي لشراء ليني يورو مقابل 60 مليون يورو وهو رقم قريب لما يريده ليل الفرنسي.

وأشار خوسيه دياز إلى أن ليني يورو رد بالرفض بشكل قاطع على عرض باريس سان جيرمان، لرغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

ولفت خوسيه إلى أن ريال مدريد قد يختم المفاوضات مع ليل الفرنسي بخصوص ليني يورو قبل تاريخ 30 يونيو بسبب كثرة الضغوطات من الأندية الأخرى المهتمة باللاعب.