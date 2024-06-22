شاهد الآن يوتيوب Turkey vs Portugal.. مشاهدة منتخب تركيا × البرتغال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - الآن يوتيوب Turkey vs Portugal.. مشاهدة منتخب تركيا × البرتغال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | يورو 2024، يستعد رفقاء رونالدو لخوض ثاني مبارياتهم في مواجهة مرتقبة ضد المنتخب التركي في قمة المجموعة السادسة، حيث يتواجه الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية، في الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا يورو2024.

وينتظر عشاق كرة القدم مباراة البرتغال وتركيا اليوم، التي تعد أحد المباريات الهامة بالبطولة وتحديدًا المجموعة السادسة والتي يترقبها الكثير من محبي وعشاق كرة القدم، والتي قد تشهد حسم المتأهل للدور المقبل من البطولة بعد وصوله للنقطة رقم 6 في حال انتصار أي منهما.

كما أن للمباراة أهمية بالغة ومن المتوقع أن تحظى بمشاهدة الكثيرون في مختلف أنحاء العالم، لما لها من أهمية بالغة بمتابعة النجوم العالمين، وأبرزهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والموهبة التركية أردا جولر لاعب ريال مدريد الإسباني.

مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

تمكن منتخب البرتغال مشواره في يورو 2024 من تحقيق الفوز على نظيره التشيك بنتيجة (2-1) بعدما قلب تأخره لفوز، بينما حقق منتخب تركيا انتصارًا ملحميًا يخلد في الأذهان على نظيره جورجيا بنتيجة 3-1.

ويعد المنتخب البرتغالي أحد أقوى المرشحين للفوز بـ يورو 2024، إذ يمني رونالدو النفس بتكرار إنجاز عام 2016، وتحديدًا أنها قد تكون هي البطولة الأخيرة لصاروخ ماديرا مع منتخب بلاده.

موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

من المقرر أن يكون موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

أما عن القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024، فتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية التي تحوز على حقوق بث مباريات بطولة يورو 2024، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max.