نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرار الأخير.. موقف الزمالك والأهلي من لعب مباراة القمة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسيطر حالة من الجدل الشديد على الشارع الرياضي حول موقف الأهلي والزمالك من لعب مباراة القمة المقبلة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، خاصةً في ظل تمسك مسؤولو الفارس الأبيض من عدم خوض أي مواجهة إلا بعد إنتهاء جميع الفرق من مواجهات الدور الأول.

موقف الزمالك من خوض مباراة القمة أمام الأهلي

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة الفارس الأبيض يتمسك بموقفه المعلن من عدم خوض أي مباراة في الدوري المصري بعد إنتهاء جميع الفرق من مواجهات الدور الأول.

أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك

وتحدث جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس عقب انتهاء لقاء فاركو، بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين دون رد.

وأوضح المدير الفني للزمالك إنه لم يتحدث مع اللاعبين بشأن المباراة المقبلة كما تردد، لكن من الناحية الفنية اللاعبين في حالة جاهزية مستمرة، وأنه كمدير فني يؤدي دوري وفقًا للمباريات التي يراها أمامه، مشددا بأنه إذا تغيرت أي أمور لا تخصه، فأنه يحترم قرار مجلس الإدارة.

ويبدأ جوميز بتجهيز اللاعبين تحسبًا لخوض مباراة القمة أمام الأهلى،ويعقد البرتغالي جلسة خاصة مع الفريق، يطالبهم بمواصلة تدريباتهم بشكل طبيعى بعيدًا عن قرارات مجلس الإدارة، خاصة أنهم سينفذوها في كلا الحالتين، وشدد عليهم بعدم التركيز في أي أمور خارج الملعب.

ما موقف الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك؟

على الرغم من موقف الزمالك المعلن؛ إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يبدأ تحضيراته اليوم السبت، لمباراة القمة أمام الفارس الأبيض، لمواصلة حصد النقاط في مشواره بالدوري والاحتفاظ باللقب.

الأهلي

ما موقف الحكام من قرار الزمالك؟

كشف محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام داخل اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، أنه حتى الآن هناك طاقم تحكيم مصري مرشح لإدارة مباراة القمة، موضحا بأنه إدارة المواجهة بطاقم تحكيم أجنبي لا يعني التراجع عن الحكم المصري.

وأكد محمد فاروق، أن لجنة الحكام تريد طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بينما اتحاد الكرة يريد حكما أجنبيا.

محمد فاروق

البروڤة الأخيرة قبل مباراة القمة.. الأهلي ينجو بأعجوبة من كمين الداخلية والزمالك يفوز على فاركو بثنائية

وخطف النادي الأهلي فوزا هاما أمام الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد السلام في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من الدوري.

وبهذه النتيجة، ارتفع الأهلي رصيده إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بـ42 نقطة، فيما يتذيل فريق الداخلية المركز الأخير بالدوري برصيد 15 نقطة.

كما انتصر الزمالك على فاركو بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الثاني عشر بالدوري.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 34 محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.