عاجل.. مفاجأة في وجهة بيرسي تاو المقبلة حال رحيله عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يُحيط الغموض بمستقبل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، وذلك في ظل ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى كايزر تشيفز في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

بيرسي تاو يريد العودة إلى أوروبا

ذكر موقع “the south african” أن بيرسي تاو هو أحد الخيارات المطروحة لتعزيز خط هجوم كايزر تشيفز هذا الصيف.

وأشار الموقع الجنوب إفريقي إلى أن بيرسي تاو يخطط للعودة إلى أوروبا من جديد حال رحيله عن الأهلي، وبالتالي لن ينضم إلى فريق كايزر تشيفز.

وأكد المصدر ذاته أن النادي الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي من جانب كايزر تشيفز بخصوص بيرسي تاو حتى هذه اللحظة.

وكان نجم صن داونز السابق، صاحب الـ30 عامًا، قد احترف في صفوف أندية يونيون وكلوب بروج وأندرلخت في بلجيكا، وبرايتون الإنجليزي قبل انتقاله إلى الأهلي في صيف عام 2021.

ويرتبط بيرسي تاو، بعقدٍ ساري مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، في يونيو 2025، ويعد بقاء نجم “البافانا بافانا” رفقة المارد الأحمر محل شك بعد ارتباط اسمه بكايزر تشيفز.