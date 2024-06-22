عاجل.. غياب لاعب جديد عن الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب لاعب جديد عن صفوف نادي الزمالك في مباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل لموسم 2023-2024.

غياب سيف الدين الجزيري عن مواجهة الأهلي والزمالك

وكشف مصدر من داخل القلعة البيضاء أن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، سيغيب عن مباراة القمة ضد الأهلي بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية. يخضع الجزيري حاليًا لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، لكنه لن يكون قادرًا على اللحاق بالمباراة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الجزيري سجل ثنائية في مرمى الأهلي خلال لقاء الدور الأول، ولكن الجهاز الفني لنادي الزمالك قرر عدم المجازفة به بسبب الإصابة.

إيقاف محمد شحاتة عن مباراة القمة

يعتبر سيف الدين الجزيري ثاني اللاعبين المؤكد غيابهم عن الزمالك في مباراة القمة، بعد تأكد غياب محمد شحاتة. حصل شحاتة على بطاقة صفراء في مواجهة فاركو الأخيرة ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة، مما أدى إلى إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إذ كان قد نال إنذارين من قبل في مباراتي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

نتيجة مباراة القمة في الدور الأول

انتهت مباراة القمة في الدور الأول للدوري بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد. سجل سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك، بينما أحرز أحمد عبدالقادر هدف الأهلي.