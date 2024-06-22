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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن مباراة البرتغال وتركيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024 دون تقطيع، يبحث عشاق كرة القدم العالمية، عن كيفية مشاهدة بث مباشر والقنوات الناقلة لمباراة منتخب البرتغال أمام تركيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ«يورو 2024».



موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

وتنطلق مباراة البرتغال وتركيا، اليوم، ضمن منافسات يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



معلق مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

وفي إطار كيفية مشاهدة بث مباشر لمباراة البرتغال وتركيا، ضمن منافسات بطولة يورو 2024، ستُبث المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة، بالتحديد bein sports HD2، بتعليق علي سعيد الكعبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا

وفي إطار القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا وترددها، ينطلق اللقاء في تمام السابعة مساءً، على ملعب «سيجنال ايدونا بارك».

تردد قناة beIN Sports HD 2 الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا

ويمكن معرفة تردد قناة beIN Sports HD 2 الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا، كالتالي:

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West A

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3\2

بث مباشر.. التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال ضد تركيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش - بيبي - روبن دياز - دالوت.

خط الوسط: برونو فرنانديز - برناردو سيلفا - فيتينيا - جواو كانسيلو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - رافايل لياو.

بث مباشر.. التشكيل المتوقع لمنتخب تركيا ضد البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: فيردي كادويجلو - ميرت مولدر - عبد الكريم بارداكسي - صامت أكادين.

خط الوسط الدفاعي: هاكان تشالهان أوجلو - أوركن كوكو - كينان يلدز.

خط الهجوم: باريس يلماز - أردا جولر - كان أيهان.

ترتيب المجموعة السادسة في يورو 2024 قبل مباراة البرتغال وتركيا

1- منتخب تركيا 3 نقاط.

2- منتخب البرتغال 3 نقاط.

3- منتخب التشيك 0 نقاط.

4- منتخب جورجيا 0 نقاط.